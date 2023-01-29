Реконструкцию левой части Крымского моста намерены завершить в начале-середине марта

Фото: Марат Хуснуллин/Tg
Реконструкцию левой автодорожной части Крымского моста завершат в начале-середине марта при условии отсутствия непредвиденных факторов, сообщил зампредседателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
- Продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Хочу отметить, что три пролета из четырех уже успешно надвинуты. С 31 января приступаем к надвижке четвертого пролета. Если не будет непредвиденных факторов, считаю, что мы в начале марта, середине марта закончим реконструкцию левой части Крымского моста, - сообщил он.
Напомним, Крымский мост перекроют 31 января на время надвижки последнего, четвертого, пролета. Ограничения будут действовать до 12.00. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию.
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