Реконструкцию левой части Крымского моста намерены завершить в начале-середине марта

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Реконструкцию левой автодорожной части Крымского моста завершат в начале-середине марта при условии отсутствия непредвиденных факторов, сообщил зампредседателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Хочу отметить, что три пролета из четырех уже успешно надвинуты. С 31 января приступаем к надвижке четвертого пролета. Если не будет непредвиденных факторов, считаю, что мы в начале марта, середине марта закончим реконструкцию левой части Крымского моста, - сообщил он.

Напомним, Крымский мост перекроют 31 января на время надвижки последнего, четвертого, пролета. Ограничения будут действовать до 12.00. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию.

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