В Крыму ищут 40-летнего жителя Карелии

Виктор Максимихин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Максимихин Виктор Леонидович, 40 лет, г. Петрозаводск, Республика Карелия - Республика Крым, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные потеряли Виктора Максимихина из вида больше месяца тому назад – с 19 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно. Где он? Что с ним?

- В ориентировке указано Крым и Карелия. Значит может быть в Крыму или в Карелии, - отметили волонтеры.

Приметы пропавшего: 180 сантиметров рост, худощавый, темно-русые волосы. Виктор Максимихин был одет в черного цвета куртку и штаны, темно-серые кроссовки и серую шапку, с собой у него была спортивная сумка.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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