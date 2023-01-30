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НовостиОбщество30 января 2023 6:14

Константинов возглавит комиссию по вопросам интеграции новых регионов России

В июне будет проведено заседание, где рассмотрят этот вопрос более подробно
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов возглавит Комиссию по вопросам интеграции новых субъектов России. Об этом он написал в своем Tg-канале.

- По линии Совета законодателей при Федеральном собрании РФ я возглавляю комиссию по вопросам интеграции новых субъектов РФ в правовую систему России, - написал он.

По словам Константинова, в июне будет проведено заседание, где рассмотрят этот вопрос более подробно.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 февраля Крым и Херсонскую область свяжут три новых автобусных маршрута.

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