После возобновления работы Керченской переправы паромами перевезено более 75 тысяч пассажиров

По проливу нет действующих штормовых предупреждений на 30 января Фото: Евгения ГУСЕВА

После возобновления Керченской паромной переправы в обе стороны было перевезено более 75 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 30 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 75 332 пассажира, 57 175 единиц автотранспорта и 6 294 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1840 рейсов.

Напомним, Крымский мост перекроют 31 января на время надвижки последнего, четвертого, пролета. Ограничения будут действовать до 12.00. Как сообщал Марат Хуснуллин, полностью завершить реконструкцию левой части переправы намерены в начале-середине марта. Работы к этому сроку будут закончены при условии отсутствия непредвиденных факторов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50