Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 января 2023 7:17

Жителю Симферополя, устроившему в подвале нарколабораторию, грозит два года колонии

В ходе обысков у него изъяли 220 кустов конопли, которые он вырастил для личного употребления
Екатерина НАЗАРОВА
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе силовики накрыли подпольную лабораторию по выращиванию конопли, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- На территории частного домовладения 39-летнего жителя крымской столицы полицейские обнаружили в подвальных помещениях лабораторию по культивированию наркосодержащих растений, оборудованную системой вентиляции и фильтрации воздуха, лампами освещения растений, а также системой орошения и удобрения, - говорится в сообщении.

В процессе обысков было изъято более 220 кустов наркосодержащих растений, которые хозяин дома выращивал для личного употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Владельцу нарколаборатории может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, трое крымчан пойдут под суд за торговлю наркотиками на материке. Преступная троица продавала запрещенные препараты в Тольятти, Оренбурге, Уфе и Челябинске.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50