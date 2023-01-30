Жителю Симферополя, устроившему в подвале нарколабораторию, грозит два года колонии

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе силовики накрыли подпольную лабораторию по выращиванию конопли, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- На территории частного домовладения 39-летнего жителя крымской столицы полицейские обнаружили в подвальных помещениях лабораторию по культивированию наркосодержащих растений, оборудованную системой вентиляции и фильтрации воздуха, лампами освещения растений, а также системой орошения и удобрения, - говорится в сообщении.

В процессе обысков было изъято более 220 кустов наркосодержащих растений, которые хозяин дома выращивал для личного употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Владельцу нарколаборатории может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, трое крымчан пойдут под суд за торговлю наркотиками на материке. Преступная троица продавала запрещенные препараты в Тольятти, Оренбурге, Уфе и Челябинске.

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