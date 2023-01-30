Появились фото припорошенного снегом Детского парка Симферополя 30 января

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото снега, нежно укрывшего Детский парк в Симферополе, опубликовали в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК «Парки столицы»

- Понедельник порадовал нас настоящей зимней сказкой. Снег припорошил дорожки, укутал деревья, качели и скульптуры... Снежная погода задержится у нас совсем ненадолго. Не упустите возможность прогуляться по паркам. Ведь сейчас здесь царит особая атмосфера, - написали сотрудники учреждения в совем Tg-канале.

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

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