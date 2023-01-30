Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Под Бахчисараем в ДТП пострадали два человека после столкновения с деревом 29 января, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2114» во время движения допустил съезд с дорожного полотна в кювет с дальнейшим столкновением с деревом, - говорится в сообщении.

В аварии пострадали два человека, потребовалась госпитализация.

Напомним, в Алуште 29 января погиб 49-летний водитель грузовика, врезавшись в опорную стену.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50