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НовостиПроисшествия30 января 2023 8:55

Под Бахчисараем в ДТП пострадали два человека после столкновения с деревом

В селе Табачное Бахчисарайского района в ДТП пострадали два человека 29 января
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Под Бахчисараем в ДТП пострадали два человека после столкновения с деревом 29 января, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2114» во время движения допустил съезд с дорожного полотна в кювет с дальнейшим столкновением с деревом, - говорится в сообщении.

В аварии пострадали два человека, потребовалась госпитализация.

Напомним, в Алуште 29 января погиб 49-летний водитель грузовика, врезавшись в опорную стену.

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