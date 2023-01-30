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НовостиОбщество30 января 2023 9:54

Более 500 тонн мусора вывезли из Симферополя за неделю

В Симферополе за неделю вывезли более 500 тонн твердых коммунальных отходов
Дмитрий Коренев
Фото: официальный телеграм-канал МУП «Экоград», t.me/ecogradsimf

Фото: официальный телеграм-канал МУП «Экоград», t.me/ecogradsimf

В Симферополе за минувшую неделю вывезли более 500 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– По итогам работы за неделю, с 22 по 28 января, МУП «Экоград» вывез 501 тонну (3336,66 кубометров) твердых коммунальных отходов, – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую субботу коммунальщики очистили от мусора сразу несколько улиц Керчи. Санитарную очистку провели на улицах Героев Сталинграда, Орджоникидзе и Годыны, а также на Вокзальном шоссе и в Комсомольском парке.

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