Более 500 тонн мусора вывезли из Симферополя за неделю

Фото: официальный телеграм-канал МУП «Экоград», t.me/ecogradsimf

В Симферополе за минувшую неделю вывезли более 500 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– По итогам работы за неделю, с 22 по 28 января, МУП «Экоград» вывез 501 тонну (3336,66 кубометров) твердых коммунальных отходов, – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую субботу коммунальщики очистили от мусора сразу несколько улиц Керчи. Санитарную очистку провели на улицах Героев Сталинграда, Орджоникидзе и Годыны, а также на Вокзальном шоссе и в Комсомольском парке.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50