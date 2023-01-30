Повар из Ялты пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

Вместе с поваром из Ялты Максимом Добрынским за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны

На телеканале «Пятница!» начинается второй сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи», в первом выпуске которого примет участие 27-летний Максим Добрынский из Ялты.

Максим является профессионалом в своем деле - более 10 лет в индустрии. Сейчас он живет в Москве и трудится шеф-поваром, специализируется на русской и европейской кухнях. Вместе с ним из Ялты за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победитель получит в подарок золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Напомним, ранее мама четверых детей из Джанкоя вышла в суперфинал реалити-шоу «Кондитер». На кастинг она принесла самый вкусный торт в виде кобры.

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