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НовостиПроисшествия30 января 2023 11:56

Квадроциклиста из Симферополя будут судить за ДТП, в котором пострадал пассажир без шлема

Мужчина скрылся с места аварии, бросив потерявшего сознание приятеля без помощи
Екатерина НАЗАРОВА
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя региона

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летнего жителя Симферополя будет судить за ДТП, в котором пострадал пассажир квадроцикла. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Авария произошла в мае 2022 года.

- Мужчина, не имея водительского удостоверения, управляя квадроциклом, двигался по улице Севастопольской в Симферополе с превышением допустимой скорости, не справился с управлением, после чего транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение, - говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир квадроцикла, на котором не было шлема, получил тяжелые травмы. Водитель же убежал, не вызвав «скорую» пострадавшему, бросив его без сознания.

Напомним, в Алуште погиб 49-летний водитель грузовика, врезавшись в опорную стену.

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