«Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажу билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) возобновил продажи билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно, приостановленные ранее в связи с необходимостью корректировки расписания. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

– Изменения были нужны для проведения ремонтных работ на железной дороге. Все изменения касаются графика движения поездов на участке Москва – Рязань, – говорится в сообщении.

В частности, изменилось время отправления поездов из Москвы в Крым. Незначительно изменилось время прибытия в Москву из Крыма. Также для некоторых поездов скорректировано время прохождения станции Рязань.

Изменилось время отправления №27/28 Москва – Симферополь. 27 - 28 апреля, 2 – 5 мая, 10 – 19, 22– 30 мая поезд отправится из столицы в 07:10 – на 1,5 часа раньше обычного. Отмечается, что в настоящее время глубина продаж билетов на этот и другие поезда – 90 суток.

Также уже можно приобрести билеты на поезда №91/92 Москва – Севастополь и №173/174 Москва – Евпатория, расписание для них изменилось незначительно.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте перевозчика, выбрав конкретную дату отправления.

– Об открытии продаж на поезд №165/166 Москва – Симферополь в некоторые даты и на поезда из Петербурга в Крым и обратно сообщим дополнительно, – добавили в ГСЭ.

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