Погода на 31 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 января на Крымском полуострове будет относительно комфортно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега, снега, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°.

В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, тепло+5…+7°. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +5…+7°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +4…+6°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +2…+3°, север-западный ветер 1-2 м/с. Пасмурно, снег.

В Феодосии +3…+5°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+5°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +3…+5°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +3…+4°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Белогорске +3…+5°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

Вода в Черном море +6…+10°.

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