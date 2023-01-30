Житель Татарстана, едва не зарезавший крымчанина в пьяной ссоре, получил шесть лет колонии

Ближайшие шесть лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Набережных Челнов (Республика Татарстан). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, мужчина едва не зарезал знакомого крымчанина в ходе пьяной ссоры.

Сакский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 УК РФ – «покушение на убийство». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

– Установлено, что в начале октября прошлого года в ходе совместного распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого мужчина проследовал за потерпевшим в другую комнату квартиры, где находились мужчины, и нанес ему несколько ударов ножом в живот, – рассказали в прокуратуре.

Несмотря на ранения, крымчанин все же сумел отбиться от разъяренного собутыльника, после чего врачи оказали ему необходимую помощь.

Ранее стало известно, что суд скостил на два месяца срок крымчанину, избившему до смерти знакомого на кладбище из-за женщины. Пострадавший первым пошел на подсудимого с кулаками, инициировав драку.

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