В Симферополе хотят отдать на экспертизу трупы собак, которых могли отравить

В Симферополе нашли трупы собак, которых, возможно, кто-то отравил Фото: Иван МАКЕЕВ

Симферопольцы намерены обратиться в полицию после того, как на улице Железнодорожной обнаружили мертвых собак.

- Останки животных мы направим на экспертизу, а по факту случившегося, надеюсь, что местные жители - очевидцы, направят заявление в полицию, - рассказала корреспонденту КИА зоозащитник, председатель крымской региональной общественной организации «Верный друг» Людмила Миловановам.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в районе конечной остановки автобусного маршрута №60 в столице Крыма найдены мертвыми несколько четвероногих, которых, возможно, кто-то отравил.

Напомним, накануне в Севастополе сотрудники МЧС спасли пса, застрявшего между стен. Бедолага погнался за кошкой, но мурлыка заманил обидчика в ловушку, а сам улизнул.

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