В Севастополе привлекли к ответственности водителя автобуса, который отказал в помощи колясочнику

По результатам проверки прокуратуры Ленинского района г. Севастополя водитель автобуса, отказавший в помощи инвалиду, привлечен к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе к ответственности привлекли водителя общественного транспорта, который отказался помочь попасть в салон инвалиду, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пострадавший мужчина - колясочник. На остановке «Створ» по улице Монастырское шоссе в Севастополе водитель автобуса №3 проигнорировал инвалида и уехал, после чего последний обратился в полицию.

- Водитель привлечен к дисциплинарной ответственности, на предприятии проведено дополнительное обучение сотрудников с целью недопущения подобных нарушений в дальнейшем, - говорится в сообщении.

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