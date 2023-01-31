В Крыму организовали «столовки» для фазанов и куропаток

Фазан. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

Крымские экологи рассказали, что на Керченском полуострове установили кормушки для пернатых.

Дикие птицы с удовольствием приходят в «столовку». Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

- Наши сотрудники регулярно поддерживают зимующих пернатых, обитающих на территории природного парка «Караларский» и государственного-природного заказника «Осовинская степь», - сообщили в управление ООПТ Республики Крым.

Возле «столовок» установили фотоловушки, которые «регистрируют» всех посетителей.

- На подкормку прилетают фазаны и куропатки, но также были зафиксированы случаи посещения кормушек лисами и зайцами, - отметили в ведомстве.

В кормушки насыпают зерно для птиц. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

Кормушки для диких пернатых наполняются пшеницей через день.

На Крымском полуострове также поддерживают краснокнижных стервятников, которых угощают тухлыми субпродуктами.

Напоминаем, что фотоловушки, установленные в Севастополе, зафиксировали «лесного дьявола» и множество парнокопытных.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50