В Крыму на 31 января объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой

Штормовое предупреждение продолжает действовать в республике ввиду непогоды Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Крыму на 31 января объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- В течение суток 31 января в горах Крыма ожидается очень сильный снег, гололедица, - говорится в сообщении.

Жителей региона предупреждают, что есть риск возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны также нарушения в движении на дорогах.

В Симферополе во вторник облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°.

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