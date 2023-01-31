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НовостиОбщество31 января 2023 6:44

С 9 октября паромами через Керченский пролив перевезли более 76 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 31 января нет
Екатерина НАЗАРОВА
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Фото: Евгения ГУСЕВА

После возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны через пролив перевезли более 76 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 31 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 76 118 пассажиров, 57 811 единиц автотранспорта и 6 407 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1862 рейса.

Отметим, что движение по Крымскому мосту 31 января возобновлено после временной приостановки. Сегодня велись работы по установке четвертого пролета левой автодорожной части переправы.

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