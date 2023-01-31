С 9 октября паромами через Керченский пролив перевезли более 76 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет
Фото: Евгения ГУСЕВА
После возобновления работы Керченской паромной переправы в обе стороны через пролив перевезли более 76 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 31 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 76 118 пассажиров, 57 811 единиц автотранспорта и 6 407 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.
Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1862 рейса.
Отметим, что движение по Крымскому мосту 31 января возобновлено после временной приостановки. Сегодня велись работы по установке четвертого пролета левой автодорожной части переправы.
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