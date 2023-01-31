В Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 31 января выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 211 417. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

Также за минувшие сутки с коронавирусной инфекций были госпитализированы 7 человек, 62 793 - с начала пандемии.

Выздоровели за минувшие сутки от ковида 22 человека, 204 102 - за все время. Смертельных исходов за последние 24 часа не зафиксирован.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие стуки в городе выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 97 823. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 3 человека. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 43 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие стуки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 89 лет.

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