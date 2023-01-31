Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму осудят жителя Краснодарского края, по вине которого в ДТП пострадали пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

- В конце августа 2022 года обвиняемый, управляя рейсовым автобусом «KIA Granbird Greenfield», двигаясь по территории автостанции города Феодосии, при подъезде к платформе № 4 пересек бордюрный камень с последующим заездом на перрон автостанции, где допустил наезд на нескольких граждан, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие получили тяжелый травмы.

Напомним, квадроциклиста из Симферополя будут судить за ДТП, в котором пострадал пассажир без шлема. Мужчина скрылся с места аварии, бросив потерявшего сознание приятеля без помощи.

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