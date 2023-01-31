Аксенов: строительство театра кукол в Симферополе продолжится в этом году

Здание начали строить в 2018 году и изначально планировали сдать в 2019
Фото: Александра Тимощенко
В Симферополе в 2023 году возобновится строительство детского театра кукол. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передает Крымское информационное агентство.
– Заканчивают. Насколько я понимаю они в экспертизу «зашли». Думаю, в этом году (возобновят строительство, – примечание источника.). Деньги есть, достраивать будут, – рассказал Аксенов корреспонденту агентства.
Напомним, здание начали строить в 2018 году и изначально планировали сдать в 2019. В 2020 году контракт с подрядчиком расторгли из-за низких темпов работ. Позднее сообщалось, что объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Согласно проекту, в здании два зала на 100 и 300 мест, также есть помещения для детского творчества. Общая площадь объекта составляет более 8,5 тысячи квадратных метров. На все цели было выделено около одного миллиарда рублей.
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