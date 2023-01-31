Глава Крыма допустил приход на полуостров системных компаний вслед за «Сбербанком»

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Со временем российские компании вслед за «Сбербанком» начнут заходить в Крым.

- Сбербанк - самая крупная банковская сеть на территории РФ, поэтому, наверное, раз уже непосредственно такие монстры, в хорошем смысле, огромные организации, которые являются ведущими в стране, заходят, то и все остальные тоже последуют примеру, - цитирует «Крым 24» главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, никаких барьеров перед банковскими структурами и предпринимателями в регионе нет.

Напомним, в январе 2023 года о своем намерении зайти в Крым и Севастополь объявил один из крупнейших российских банков. Офисы и банкоматы «Сбербанка» планируется открыть по всему полуострову в первой половине этого года, отметили в пресс-службе финансовой организации.

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