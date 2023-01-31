За неделю крымчане перевели мошенникам более 14 млн рублей

Самый крупный ущерб зафиксирован в Симферополе – жительница крымской столицы отдала мошенникам почти три миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

За неделю с 23 по 29 января телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 23 по 29 января в полицию обратились 68 граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 14 миллионов 723 тысячи рублей, – говорится в сообщении.

Самый крупный ущерб зафиксирован в Симферополе – жительница крымской столицы отдала мошенникам почти три миллиона рублей. Женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что дочь крымчанки является виновницей ДТП. Она предложила растерянной матери «решить вопрос» за денежное вознаграждение.

– К женщине по месту жительства несколько раз за деньгами приходили незнакомые люди, через которых она передала в общей сумме 2 930 000 рублей, – рассказали в МВД.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не следовать их инструкциям. Также не стоит переходить по незнакомым ссылкам и устанавливать на смартфон сомнительные приложения.

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