Погода на 1 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Севастополя +9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 февраля на Крымском полуострове свежо и не совсем солнечно.

- Сохранится неустойчивый характер погоды, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1...+3°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, тепло+3…+5°. Ветер северо-западный 6-11м/с.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +5…+6°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+5°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +1…+2°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +3…+4°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+4°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+4°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Армянске +1…+3°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +1…+2°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+10°.

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