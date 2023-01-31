Констанинов рассказал о приеме беженцев, приехавших в Крым с начала СВО

Крым продолжает принимать беженцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала СВО Республика Крым принимает беженцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, для чего на полуострове были организованы пункты временного размещения граждан.

В последнее время нагрузка на ПВР заметно упала. Сейчас в них размещены порядка 150 человек, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

- Крым в большей степени выполняет роль транзитного региона, за время СВО из нашей республики на материковую часть России убыли тысячи беженцев из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, - написал председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем Tg-канале.

Он добавил, что многие принимают решение остаться на полуострове, а также обращаются за получением российских паспортов и соцвыплат.

Напомним, с начала СВО беженцам в Крыму выдали около 13 тысяч паспортов. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили более 64 тысяч человек.

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