В Симферополе 1 февраля отключат свет на 22 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

1 февраля часть Симферополя временно останется без света. Электричество исчезнет на 22 улицах, нескольких переулках и садовых товариществах из-за ремонтных работ.

- Перебои в электроснабжении запланированы с 8.00 до 17.00, - сообщили в ресурсоснабжающей организации «Крымэнерго»

Где не будет света в Симферополе 1 февраля:

- улицы Гагарина, 4; Проездная, 2-11; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3 ; Крылова, 108; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Арабатская, 60-74 , 55-69 ; Кечкеметская, 5, 97, 103, 114-124 ; Сергея Лазо, 42-62 , 25-47 ; Панфиловцев, 40-62 , 41-67 ; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 12-14а , 33; Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Евпаторийское шоссе, 185-225;

- проспекты Победы, 1-13 ; Кирова, 51;

- площадь Привокзальная, 1, 3;

- бульвар Ленина, 6/1-22 , 7, 15/1;

- переулки Шаталова, 2-10 , 20; Багажный, 2-10 , 1-17; Заречный, 24-28 ; Шмидта, 8-12А;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика»; «Коммунальник»; «Мебельщик»; «Нерудник»; «Электрификатор»; «Луч».

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