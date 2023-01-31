Рецидивистка из Армянска избила знакомую и снова отправилась в колонию

В Армянске мировой суд вынес приговор ранее судимой за убийство местной жительнице, избившей знакомую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армянске мировой суд вынес приговор местной жительнице, избившей знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья»). Суд приговорил ее к 11 месяцам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.

– Установлено, что подсудимая в июне 2022 года, находясь по месту жительства своей знакомой, в ходе конфликта причинила потерпевшей повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью, – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее женщина была осуждена за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

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