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НовостиЭкономика31 января 2023 13:26

В Крыму установлен единый социальный тариф на вывоз сточных вод

Один рейс вывоза до трех кубометров отходов обойдется в 750 рублей
Екатерина НАЗАРОВА
Подать заявку на оказание услуг вывоза отходов крымчане могут в том числе в электронном виде на официальном сайте «Воды Крыма»

Подать заявку на оказание услуг вывоза отходов крымчане могут в том числе в электронном виде на официальном сайте «Воды Крыма»

Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму установлен единый социальный тариф на вывоз сточных вод, пишет «Крымская газета» со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма».

Так, один рейс вывоза до трех кубометров отходов обойдется в 750 рублей, от трех до шести кубометров - в 1,5 тысячи рублей. В то же время вывоз больше шести кубометров отходов обойдется в 2 250 рублей за один рейс.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля вырастет плата за проезд в общественном транспорте. В Симферополе проезд будет стоить 25 рублей при безналичной оплате и 30 рублей при оплате наличными.

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