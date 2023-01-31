Подать заявку на оказание услуг вывоза отходов крымчане могут в том числе в электронном виде на официальном сайте «Воды Крыма» Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму установлен единый социальный тариф на вывоз сточных вод, пишет «Крымская газета» со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма».

Так, один рейс вывоза до трех кубометров отходов обойдется в 750 рублей, от трех до шести кубометров - в 1,5 тысячи рублей. В то же время вывоз больше шести кубометров отходов обойдется в 2 250 рублей за один рейс.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля вырастет плата за проезд в общественном транспорте. В Симферополе проезд будет стоить 25 рублей при безналичной оплате и 30 рублей при оплате наличными.

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