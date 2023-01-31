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НовостиПроисшествия31 января 2023 14:33

В Севастополе задержали таксиста-нелегала с ребенком в салоне - видео

У иностранного гражданина не оказалось ни разрешения на перевозку пассажиров, ни страхового полиса
Екатерина НАЗАРОВА
Шофера привлекли к ответственности по трем статьям

Шофера привлекли к ответственности по трем статьям

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе задержали 23-летнего таксиста-нелегала, который вез в салоне «Шевроле» семью с несовершеннолетним ребенком.

Как сообщил в пресс-службе УМВД города, испугавшись, таксист попытался уйти от погони полиции - не вышло. Во ходе допроса выяснилось, что у иностранца не было ни разрешения на перевозку пассажиров, ни страхового полиса. Кроме того, в салоне не было детского кресла.

Семью, которая на такси пыталась добраться домой, доставили в пункт назначения, а на нелегала составили административный протокол и забрали в отдел.

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