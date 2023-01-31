В России растет спрос на косметику из Крыма

Фото: krimroza.ru

В минувшем году только один бренд, производящий косметику на основе крымского натурального сырья и известный своей косметикой из розы, открыл 8 фирменных магазинов в разных регионах страны.

К концу минувшего года сразу 3 корнера известного крымского бренда появились в разных районах Москвы, также магазины открылись в Краснодаре, Казани, Тюмени, Калининграде.

Как отмечают в компании, такое активное расширение сети происходит благодаря росту популярности в стране российских брендов, в том числе создающих косметику на основе натурального сырья, а также возможности открывать магазины по франшизе. В 2022 году после ухода с рынка многих европейских компаний крымское предприятие заявило о готовности нарастить объемы производства с учетом запроса потребителя, что также повлияло на спрос и заинтересованность бизнеса в открытии магазинов крымской косметики.

Таким образом на сегодня фирменная сеть только одного крымского производителя представлена 15 магазинами. Помимо указанных регионов, корнеры работают также в Ростове-на-Дону, Балашихе, Симферополе и Севастополе.

- Сейчас мы концентрируемся на определенных регионах России, где нас ждут, - говорит генеральный директор крымского косметического бренда Иван Гладун. - Будем расширяться на Санкт-Петербург, а также в Краснодарском, Ставропольском крае, охватим дальние регионы, где есть запрос в нашем бренде. Например, Якутию.

СПРАВКА КП

Крымское косметическое производство было основано в 30-х годах прошлого века, с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур - розы, лаванды, шалфея и других.