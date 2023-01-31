На улицах Ялты начали высадку декоративных растений

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

В скверах и на улицах Ялты начали высаживать декоративные растения. Об этом 31 января сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Благодаря теплой сухой зиме высадки начали раньше, но растения при этом подобрали устойчивые к кратковременным заморозкам. Сейчас в работе скверы Васильева и Калинина, часть Пушкинской и Форос, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

По ее словам, в местах, где много деревьев, высаживают почвопокровные растения, которые даже в тени образуют зеленые ковры.

– Первыми высаживаем разного рода барвинки, декоративный плющ, офиопогон, можжевельник и герань, которая цветет и зимой. На очереди – парковые розы в Форосе, – рассказала градоначальница.

Павленко подчеркнула, что высаживаются исключительно местные растения, что должно обеспечить стопроцентную приживаемость.

Ранее КП-Крым писала, что в Ялте открыли новый модульный спортзал, рассчитанный на 300 человек. Его возвели за несколько месяцев.

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