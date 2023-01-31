В 2022 году в рамках госпрограммы развития Крыма завершено строительство 52 объектов

Сергей Аксенов принял участие в совещании под председательством Минстроя России Ирека Файзуллина

В 2022 году в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в Крыму завершено строительство 52 объектов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минстроя России.

– По итогам 2022 года в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым завершена реализация 52 объектов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году планируется построить еще 89 объектов. Также в рамках госпрограммы предусмотрено финансирование строительства 24 канализационно-очистных сооружений со сроком ввода до 2025 года.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, за прошлый год кассовый расход программы составил 71,5 млрд рублей, или 99,3% к сводной бюджетной росписи.

– Для сравнения, за 2021 год кассовый расход составил 33 млрд рублей, или 95%. Таких показателей по Республике Крым еще не было, – отметил Аксенов.

Ранее во вторник Сергей Аксенов допустил приход на полуостров системных компаний вслед за «Сбербанком». По его мнению, никаких барьеров перед банковскими структурами и предпринимателями в регионе нет.

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