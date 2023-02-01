Рубином горят ягоды пираканты, морозник распустил нежные бутоны: 5 фото Южного берега Крыма зимой

Пираканта. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымский полуостров примерил на себя белоснежную шубку. Зимнее одеяние тут же растаяло. Кратковременное похолодание нисколько не поменяла планы растений, которые привыкли распускать бутоны в разгар зимы.

Морозник. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Цветущие морозники, - так называется фото, которое появились в соцсети.

Кроме цветочков в Саду есть и ягодки.

Ягоды пираканты съедобные, но не очень вкусные. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Пираканта - услада для глаз, пища для птиц. Осенью колючие кустики покрываются гроздями желтых,оранжевых или красных ягод. Декоративный кустарник продолжает восхищать своим убранством всю зиму, - отметили в пресс-службе Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Название пираканта произошло от греческих слов огонь и колючка.

- Ягодки пираканты съедобные, отравиться нельзя, но суховатые, - отмечают знатоки.

Земляничное дерево. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Но зато здесь можно полакомиться вкусными плодами земляничного дерева, которое в народе называют бесстыдницей.

Подснежники. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Подснежники зимой для Сада и вовсе вещь обыденная.

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