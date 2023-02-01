Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для долгосрочной аренды зимой

Ялта хороша в любое время года и в любую погоду. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымская Ялта, как и прежде привлекает к себе внимание тех, кому не сидится на месте.

- Какие именно города и направления были самыми привлекательными для зимовки? Где больше всего нравилось проводить время, радоваться солнцу, новым встречам и впечатлениям? – ответ на эти вопросы дали эксперты сервиса для бронирования жилья Tvil.ru.

После анализа данных для длительного бронирования этой зимой, на свет появился рейтинг самых востребованных городов, который возглавили Сочи, Питер и Москва.

Ялта заняла первое место, но с конца списка, видимо сказалось временное отсутствие авиасообщения с материковой часть России.

И так, топ-10 популярных направлений для длительного бронирования зимой (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 2666

- Санкт-Петербург, 2771

- Москва, 3175

- Красная Поляна, 7847

- Калининград, 2248

- Кисловодск, 3052

- Пятигорск, 1841

- Казань, 3106

- Ялта, 2531

- Архыз, 9042

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