Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для долгосрочной аренды зимой

Ялта хороша в любое время года и в любую погоду.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымская Ялта, как и прежде привлекает к себе внимание тех, кому не сидится на месте.
- Какие именно города и направления были самыми привлекательными для зимовки? Где больше всего нравилось проводить время, радоваться солнцу, новым встречам и впечатлениям? – ответ на эти вопросы дали эксперты сервиса для бронирования жилья Tvil.ru.
После анализа данных для длительного бронирования этой зимой, на свет появился рейтинг самых востребованных городов, который возглавили Сочи, Питер и Москва.
Ялта заняла первое место, но с конца списка, видимо сказалось временное отсутствие авиасообщения с материковой часть России.
И так, топ-10 популярных направлений для длительного бронирования зимой (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 2666
- Санкт-Петербург, 2771
- Москва, 3175
- Красная Поляна, 7847
- Калининград, 2248
- Кисловодск, 3052
- Пятигорск, 1841
- Казань, 3106
- Ялта, 2531
- Архыз, 9042
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