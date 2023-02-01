Глава Крыма почтил память советского летчика Амет-Хана Султана

Фото: официальная страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Сегодня, 1 февраля 2023 года, исполняется 52 года со дня смерти выдающегося советского летчика Амет-Хана Султана. Дважды Герой Советского Союза погиб в 1971 году. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале почтил память прославленного жителя полуострова, подчеркнув, что крымчане знают и помнят героя.

- Его жизнь на все времена останется примером мужества и воинской доблести, преданности своему делу и любви к Родине. В послевоенное время Амет-Хан Султан стал одним из лучших советских летчиков-испытателей, - отметил Сергей Аксенов.

Глава Крыма также подчеркнул, что Амет-Хан Султан прошел Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве, в боях за освобождение юга России, в том числе и Крыма, во взятии Берлина.

- К победному маю 1945 года на счету прославленного летчика было более 600 боевых вылетов, 49 одиночных и групповых воздушных побед, - отметил Аксенов.