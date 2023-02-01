Бутылка водки и пачка чипсов: пьяные севастопольцы попытались ограбить продуктовый магазин и чуть не сбили с ног продавца

Попытка украсть алкоголь была не единственным "приключением" севастопольцев за сутки. Фото: скриншот из видео

Утро в Севастополе в одном из продуктовых магазинов не задалось. Нарушили привычное течение жизни двое пьяных местных жителей, которые решили опохмелиться. Все бы ничего, но платить за алкоголь мужчины не собирались. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, помогли задержать алко-преступников местные жители.

Двое приятелей - 28-летний зачинщик и его 31-летний приятель - решили действовать в открытую. Взяли с полки товары - бутылку водки и пачку чипсов, и решительно направились к выходу. Там им попыталась дать отпор продавец, но девушку чуть не сбили с ног.

- Несмотря на замечания и требования продавца магазина оплатить товар, злоумышленники попытались скрыться, но после выхода из супермаркета были остановлены неравнодушными гражданами, - подчеркнули в пресс-службе полиции Севастополя.

Выяснилось, что утренняя кража алкоголя - не единственное, чем отличились мужчины. Ночью старший из товарищей встретил на улице своего знакомого и силой отобрал у него смартфон. Телефон полицейские вернули владельцу.

За свои выходки севастопольцы могут отправиться за решетку на срок до семи лет. На них уже завели уголовное дело по статье «Грабеж».