В Симферополе почтили память легендарного летчика Амет-Хана Султана

В центре крымской столицы прошла церемония возложения цветов у памятника легендарного летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе отдали дань памяти легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Об этом сообщили в пресс-службе крымской столице.

Утром 1 февраля в честь 52 лет со дня смерти советского летчика-испытателя собрались местные жители. В дань памяти герою симферопольцы возложили цветы у его памятника.

- Крымчане знают и помнят своего Героя. Его жизнь на все времена останется примером мужества и воинской доблести, преданности своему делу и любви к Родине, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, Амет-Хан Султан прошел Великую Отечественную войну, участвовал в Сталинградской битве, в боях за освобождение юга России, в том числе и Крыма, во взятии Берлина.