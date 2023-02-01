Министерство транспорта Крыма и местный банк обеспечили фиксацию льготного проезда банковской картой в пригородных поездах

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

С 1 февраля 2023 года пассажиры-льготники смогут фиксировать бесплатный проезд в крымских пригородных поездах с помощью банковской карты. Достаточно просто приложить карту к специальному устройству в пригородных кассах, и учет льготной поездки произойдет автоматически за считанные секунды.

Пассажиры, которые уже используют банковскую карту для фиксации льготного проезда в общественном транспорте Крыма, могут сразу использовать эту же карту в пригородных поездах без дополнительных заявлений. Если же карта еще не зарегистрирована, пассажиру нужно обратиться в органы труда и социальной защиты по месту жительства или в ближайший МФЦ для подачи заявления на льготный проезд. По данным Оператора автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), на сегодня льготным проездом в общественном транспорте могут пользоваться больше 313 тысяч крымчан.

Запуск системы безналичной оплаты и фиксации льготного проезда в железнодорожном транспорте - новый этапом в реализации проекта «Цифровая среда», который предполагает глобальное расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы «Мир», а также внедрение современных цифровых сервисов и услуг на территории Крыма. Проект реализует Министерство транспорта Республики Крым совместно с платежной системой «Мир» и банком РНКБ, с 1 февраля к проекту присоединилась ООО «Южная пригородная пассажирская компания».

Напомним, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии банка РНКБ началось в 2020 году. К АСОП присоединилось 100% автотранспортных компаний Крыма. В пригородном и городском транспорте были установлены валидаторы для оплаты проезда картой. Ими оборудовано около 2000 единиц автотранспорта. По данным банка, 91% пассажиров используют карту для проезда. Из них 53% - для оплаты, 38% - для учета льготного проезда.