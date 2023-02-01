На строительство сетей газоснабжения в Джанкойском районе Крыма потратят 50 млн рублей

В селе Зерновое газ появится до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Зерновое Джанкойского района до конца 2023 года появится газ. Работы по строительству сетей должны быть завершены до 1 декабря, сообщает «КИА».

Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, подрядчиком работ выбрана симферопольская компания.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «Альфагазинвест» единственным подрядчиком по государственному контракту «Строительство сетей газоснабжения в селе Зерновое Джанкойского района Республики Крым», - говорится в документе.

На эти цели выделено 49,5 млн рублей.

Напомним, в феврале 2023 года также начнется подготовка по газификации микрорайона Каменка в Симферополе. По словам мэра крымской столицы Михаила Афанасьева, власти уже определили источник финансирования.