Постпред Крыма Мурадов: регион готов предоставить Египту возможности своих портов для грузоперевозок

Фото: rk.gov.ru
Крым готов предоставить бизнесу Египта возможности своих портов для грузоперевозок. Об этом 31 января в Каире заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – председатель Совета министров РК Георгий Мурадов, передает ТАСС.
Он отметил, что пока еще понимание Крыма как южных морских ворот России в арабской республике «в полной мере не осознано».
– Я встречался в ходе моего визита с несколькими крупными представителями египетского бизнеса. Они воспринимают это с радостью и с пониманием, что налаживание такого транспортного маршрута, грузовых морских перевозок, включая контейнерные, балкерные, а в будущем, может быть, и пассажирских перевозок выгодно обеим сторонам, – сказал Мурадов.
По его словам, определенные подвижки в осознании важности выстраивания этого маршрута в Каире есть.
Мурадов добавил, что Крым готов работать на все пространство Евразийского экономического союза и стран СНГ. По его словам, в отличие от загруженного Новороссийска крымские порты в настоящее время загружены лишь на 15-20%.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что республика готова предложить Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС. Кроме того, Белоруссия рассматривает крымские производственные площадки для локализации своих сборочных производств.
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