В Севастополе в четыре раза поднимут штраф за безбилетный проезд

Наказание смогут применять в городском автомобильном, морском, наземном электрическом транспорте общего пользования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе за проезд «зайцем» в общественном транспорте накажут рублем. Штраф за безбилетный проезд увеличили с 200 до 800 рублей. Поправки в соответствующий закон об административных правонарушениях утвердили депутаты Заксобрания города-героя.

- Повышение тарифов не является самоцелью – мы хотим повысить культуру проезда в общественном транспорте. Мы не поднимали стоимость штрафа за безбилетный проезд, потому что в первую очередь необходимо было повысить качество услуги, - подчеркнул исполняющий обязанности замглавы Севастополя Павел Иено в ходе заседания.

Наказание смогут применять в городском автомобильном, морском, наземном электрическом транспорте общего пользования.

Стоит отметить, что штраф за безбилетный проезд в размере 200 рублей был установлен давно - еще когда стоимость поездки в общественном транспорте составляла 7 рублей. Сейчас же одна поездка обходится пассажирам в 30 рублей.