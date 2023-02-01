В Крыму осудят мужчину, который избил родного отца и угнал его «Волгу»

В Белогорском районе перед судом предстанет 39-летний местный житель, который избил родного отца и угнал его автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорском районе перед судом предстанет 39-летний местный житель, который избил родного отца и угнал его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает следствие, в начале октября 2022 года мужчина прибыл в село Украинка, где, нанеся несколько ударов своему пожилому отцу, забрал у него принадлежащее ему имущество, ключи от автомобиля «ГАЗ 3110», а также паспорт и водительское удостоверение, – говорится в сообщении.

Далее он завел отцовскую «Волгу»и скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали полицейские.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ («грабеж) и по части 2 статьи 325 УК РФ («похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа»). Уголовное дело рассмотрит Белогорский районный суд.

В прокуратуре добавили, что за плечами у обвиняемого две судимости за убийство.

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