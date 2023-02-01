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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 10:25

Севастополец устроил дебош в крымском санатории, угрожая работникам ножом

Мужчина перепутал оздоровительные учреждения и «ломился» не в тот, где проживал
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Утихомирить агрессора удалось силовикам. Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Утихомирить агрессора удалось силовикам. Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Севастополец, приехавший поправить здоровье в один из санаториев Сак, вместо отдыха устроил настоящий дебош с вызовом силовиков. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю, 59-летний мужчина угрожал ножом работникам санатория за то, что они не хотели его пускать. Поправочка: севастополец проживал в соседнем учреждении.

Сотрудники сакского санатория, поняв, что дело принимает опасный оборот, вызвали сотрудников Росгвардии.

- Гражданин, после неудачной попытки незаконно пройти на территорию санатория, стал выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью. На просьбу персонала прекратить противоправные действия, гражданин вытащил из-под одежды нож и демонстрируя его стал высказывать угрозы физической расправой в их адрес, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Утихомирить дебошира смогли силовики. Севастопольца передали полицейским. Теперь о причинах своей агрессии мужчина будет рассказывать им.