Севастополец устроил дебош в крымском санатории, угрожая работникам ножом

Утихомирить агрессора удалось силовикам. Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Севастополец, приехавший поправить здоровье в один из санаториев Сак, вместо отдыха устроил настоящий дебош с вызовом силовиков. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю, 59-летний мужчина угрожал ножом работникам санатория за то, что они не хотели его пускать. Поправочка: севастополец проживал в соседнем учреждении.

Сотрудники сакского санатория, поняв, что дело принимает опасный оборот, вызвали сотрудников Росгвардии.

- Гражданин, после неудачной попытки незаконно пройти на территорию санатория, стал выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью. На просьбу персонала прекратить противоправные действия, гражданин вытащил из-под одежды нож и демонстрируя его стал высказывать угрозы физической расправой в их адрес, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Утихомирить дебошира смогли силовики. Севастопольца передали полицейским. Теперь о причинах своей агрессии мужчина будет рассказывать им.