В Ялте за неделю вывезли 100 тонн мусора

Уборка проводится в рамках контракта по санитарной очистке города. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте продолжается генеральная уборка территорий. Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, за прошедшую неделю с улиц вывезли сотню тонн мусора.

- Подрядная организация ИП Мамбетов на прошлой неделе собрала более 100 тонн строительного, бытового и растительного мусора, - говорится в сообщении.

Мусор тщательно убирали как во дворах, где проходит благоустройство, так и в зеленых зонах. Как уточнили в пресс-службе мэрии Ялты, уборка проводится в рамках контракта по санитарной очистке города.