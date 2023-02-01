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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:44

В Ялте за неделю вывезли 100 тонн мусора

Отходы вывозили из дворов и зеленых зон
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Уборка проводится в рамках контракта по санитарной очистке города. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Уборка проводится в рамках контракта по санитарной очистке города. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте продолжается генеральная уборка территорий. Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, за прошедшую неделю с улиц вывезли сотню тонн мусора.

- Подрядная организация ИП Мамбетов на прошлой неделе собрала более 100 тонн строительного, бытового и растительного мусора, - говорится в сообщении.

Мусор тщательно убирали как во дворах, где проходит благоустройство, так и в зеленых зонах. Как уточнили в пресс-службе мэрии Ялты, уборка проводится в рамках контракта по санитарной очистке города.