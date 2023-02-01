Суд конфисковал у крымчанина автомобиль за пьяную езду

Помимо конфискации авто, крымчанина приговорили к 150 часам общественных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижнегорский суд Крыма конфисковал автомобиль местного жителя за пьяное вождение. Как сообщили в пресс-службе инстанции, в декабре 2021 года 36-летний мужчина был лишен водительского удостоверения на полтора года, однако, снова попался на правонарушении.

- Не сделав для себя должных выводов, подсудимый в сентябре 2022 года, находясь в состоянии опьянения, осознавая общественную опасность своих действий, сел за руль своего автомобиля марки «ВАЗ» и поехал в соседнее село на автозаправочную станцию, - рассказали в пресс-службе суда.

Местного жителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. Он отказался от прохождения медосвидетельствования, однако, в суде признал свою вину.

По решению суда крымчанина приговорили к 150 часам обязательных работ и лишили водительского удостоверения еще на два года. Кроме того, суд конфисковал и автомобиль. Денежные средства будут направлены в доход государства.