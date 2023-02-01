В Симферополе 2 февраля отключат свет на 30 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 февраля в отдельных районах Симферополя возникнут перебои с электроснабжением. Свет отключат по очень важной причине – в столице Республики Крым проходит ремонт электросетей.

- Отключения планируются с 8.00 утра до 17.00 вечера, - отметили в ГУП РК «Крымэнерго». Именно это предприятие отвечает за стабильное электроснабжение региона.

И так, в каких районах Симферополя исчезнет свет 2 февраля:

- улицы Кавказская, 16, 18; Караимская, 2-6 , 10, 22/21, 1-5 ; Некрасова, 22; Сергеева-Ценского, 16-36 , 15-29 ; Чехова, 2-8/16 , 20-32 , 11, 17-23 ; Таврическая, 32-46/24 , 29-39/22; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 12-14а , 33; Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Генчлик, 1-22; пер. Линейный, 2-8 , 92; Битумная, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 2-10 ; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Евпаторийское шоссе, 185-225 ; Чокъракъ/ Пехотинцев;

- переулки Заречный, 24-28 ; Шмидта, 8-12А ; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Ракетный, 2-16 , 1-13 ;

- проспекты Победы, 1-13; Кирова, 51;

- городской микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор» и «Луч».

Кстати, Комсомолка выяснила, какие новшества приготовил для жителей региона февраль 2023. Речь идет об изменении тарифа на проезд в общественный транспорт, новшествах в сфере госуслуг, вырастет размер выплат в рамках обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и при профзаболеваниях. Увеличится и размер свыше четырех десятков социальных пособий, станет больше материнский капитал.

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