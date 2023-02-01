Сотрудники Росгвардии проводят учебные тренировки в Крыму

Военнослужащие проводят тренировки по огневой подготовке и прочим необходимым навыкам. Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Сотрудники спецподразделений и военнослужащие воинских частей Южного округа Росгвардии тренируют тактико-специальную подготовку в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Крыму и Севастополю.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Практические занятия проходят на войсковых стрельбищах полуострова. Там росгвардейцы отрабатывают необходимые для разведывательно-поисковых мероприятий навыки и приемы.

- Отряды спецназа, специальные моторизованные полки и батальоны Росгвардии также проводят тренировки по огневой подготовке в дневное и ночное время суток, учатся оказывать доврачебную помощь в условиях боя, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

Занятия проходят уже несколько недель, заключили в ведомстве.