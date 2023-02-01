Константинов: Яценюк скоро расстанется с кинотеатром в Крыму

Кинотеатр «Сатурн IMAX», принадлежащий бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, в ближайшее время перейдет в собственность Республики Крым Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Ялтинский кинотеатр «Сатурн IMAX», принадлежащий бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, в ближайшее время перейдет в собственность Республики Крым. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

– Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета, – написал Константинов.

Напомним, о решении национализировать кинотеатр стало известно 20 января. На предприятии будет введена временная администрация.

В конце октября глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал национализацию ряда предприятий, собственники которых связаны с киевским режимом и активно противодействуют проведению СВО, в их числе ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив». Список объектов постепенно расширяется - так, в декабре в него внесли имущество ООО «Мегастрой». Сообщалось также, что в собственность республики может перейти недвижимость президента Украины Владимира Зеленского.

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