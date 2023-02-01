Константинов: имущество Коломойского в Крыму национализируют

Фото: crimea.gov.ru

В Крыму национализируют имущество украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

– В ближайшее время со своим имуществом расстанутся Игорь Коломойский (ООО «ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК») и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО «Энвил». Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета, – написал Константинов.

Также под национализацию попали кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, принадлежащий экс-вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, и еще несколько компаний.

В конце октября прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию предприятий, чьи собственники связаны с киевским режимом и активно противодействуют проведению специальной военной операции. В их числе ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив». Список объектов постепенно расширяется - так, в декабре прошлого года в него внесли имущество ООО «Мегастрой».

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