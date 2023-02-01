В Симферополе начали строить мемориальный сквер на месте концлагеря «Картофельный городок»

Фото: Владимир Константинов, t.me/va_konstantinov

Сегодня, 1 февраля, в Симферополе началось строительство мемориального сквера на месте фашистского концлагеря «Картофельный городок». Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

– Организация на месте лагеря мемориального сквера — дань нашего уважения и памяти тем крымчанам, которые находились здесь в нечеловеческих условиях, тем, кто был зверски убит фашистами, – написал Константинов.

На месте концлагеря установят памятный знак, малые архитектурные формы и различные декорации, планируется провести освещение и оборудовать пешеходные дорожки, высадить зеленые насаждения.

Ранее сообщалось, что открытие мемориального комплекса запланировано на 9 мая. Строительство ведется на средства попечителей.

В годы нацистской оккупации на территории Крыма действовали десятки лагерей смерти, на сегодня установлено расположение более чем 50. «Картофельный городок» был одним из крупнейших – исследователи отмечают, что через него прошли до 120 тысяч советских граждан, однако точные цифры установить невозможно.

Название «Картофельный городок» объясняется тем, что до войны на месте лагеря находились хранилища картофеля «Крымплодовощи». Лагеря для военнопленных обычно располагались недалеко от железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки военнопленных отправляли в лагеря, расположенные вдали от зоны военных действий. Крым долгое время располагался в тылу немецко-фашистских войск, а потому некоторые из его концлагерей, в том числе «Картофельный городок», действовали вплоть до весны 1944 года.

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